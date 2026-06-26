Festival de Annecy, referente en animación, premia a filmes chileno e hispano-dominicano

La chilena 'Brave Cat', de Gabriel Osorio, venció el del público, mientras que la hispano-dominicana 'Eclosión', de Luis Morillo, ganó el de 'Midnight Shorts', de cortometrajes relacionados con lo fantástico y la ciencia ficción.

En 'Brave Cat', Kona, una gata de los bosques, parte en busca de su madre, secuestrada por unos perros al servicio de los humanos, mientras que en 'Eclosión' un inventor crea un ser y, de paso, cuestiona el precio de la perfección y si el amor puede sobrevivir a la obsesión.

El palmarés completo del certamen, en el que una decena de películas de países como España, Francia, Canadá, Japón, China o Bélgica están en liza por el máximo galardón, el prestigioso Cristal de Annecy, se conocerá este sábado.