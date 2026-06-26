Israel mata al menos a cuatro palestinos en nuevos ataques contra Gaza

El ataque contra el automóvil tuvo lugar en la calle Salah al Din, y además de los tres fallecidos hay también tres personas heridas de gravedad, de acuerdo con una fuente del hospital de Al-Aqsa.

A su vez, los servicios de ambulancia y emergencias del norte de Gaza confirmaron haber recuperado el cuerpo de un hombre en Beit Lahia, tras el lanzamiento de una bomba por un dron israelí.

Pese al alto el fuego vigente, desde octubre de 2025, Israel continúa perpetrando ataques en Gaza a diario, matando de media a unas cuatro personas, sobre todo contra los palestinos que se acercan a las tropas aún apostadas en la Franja que ocupan cerca del 70 % del territorio.

En total, según el conteo del Ministerio de Sanidad gazatí, al menos 1.030 personas han muerto desde el inicio del alto el fuego y más de 3.300 palestinos han resultado heridos.

Este martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos, que ya el año pasado concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, amplió sus acusaciones señalando que las operaciones militares israelíes han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas a los niños palestinos.

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Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, son más de 73.000 los gazatíes muertos, entre ellos alrededor de 20.000 menores y niños, de acuerdo con el mismo recuento del Ministerio.