Más de 40 películas llegan a España en la III Semana del Cine Mexicano en Madrid

Esta celebración, que se inauguró ayer jueves y se prolongará hasta el 5 de julio, contará con 32 estrenos de ficción y documental así como coloquios, clases magistrales y talleres repartidos en 12 sedes alrededor de la capital española.

En esta Semana de Cine se podrán, entre otras cintas, 'Llamarse Olimpia', 'Juana', 'Vainilla' y 'El fin de las primeras veces'.

El estreno de la ópera prima 'Oca' (2025), de Karla Badillo, ganadora del premio a mejor película del pasado festival de Málaga, abrió esta edición y contó con un conversatorio posterior en el que participó su directora, el actor Leonardo Ortizgris y la productora María José Córdova.

La inauguración tuvo lugar en la sala de proyección de la Casa de México, "la sala que más cine mexicano ha proyectado fuera de México", según la directora de la fundación, Ximena Carraza.

De acuerdo con Carraza, se trata de un esfuerzo por acercar el cine mexicano al público español, que se ha convertido "en una de las plataformas más relevantes para su difusión fuera del país" y es mayoritariamente gratuito.

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"Los mexicanos estamos muy orgullosos de todos nuestros cineastas, nuestros creativos, nuestros productores, nuestros artistas", declaró. También agregó que esta semana es una "oportunidad de fortalecer los lazos entre las industrias audiovisuales" de ambos países y generar nuevas colaboraciones.

Este año se rendirá homenaje a la actriz Silvia Pinal con una retrospectiva en la que podrán verse títulos como 'La soldadera', 'Simón del desierto' y 'Modelo antiguo'.

Carraza destacó la estrecha relación de Pinal con el cine español a través de sus colaboraciones con el director Luis Buñuel. "Se trata de una figura indispensable de la filmografía iberoamericana. Su legado artístico sigue siendo una referencia fundamental para entender su historia y evolución".

Las proyecciones tendrán lugar entre el 26 de junio y el 5 de julio y la cartelera se puede consultar en el sitio web de Casa de México.