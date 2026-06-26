Netanyahu anuncia que tropas israelíes se retirarán de dos áreas del sur de Líbano

"Estamos permitiendo que el Ejército libanés se organice para tomar territorio. Estamos desarrollando dos zonas piloto, ambas por recomendación de las Fuerzas de Defensa de Israel", dijo Netanyahu sobre los puntos de repliegue.

Uno de ellos, aseguró, localizado fuera de lo que Israel denomina la "zona de seguridad", al sur del río Litani, y el otro al norte de este río y dentro de la franja ocupada militarmente por Israel. Sobre esta segunda zona, Netanyahu dijo que las fuerzas la habían ocupado "en las últimas semanas" y que el Ejército no la "necesita".

Pese a ello, el mandatario insistió en que Israel seguirá manteniendo su presencia en el país vecino.

"Lo más importante es que, en primer lugar, Israel permanece en la zona de seguridad del sur de Líbano. Este es un gran logro, y lo mantendremos mientras Hizbulá no se desarme, mientras exista un peligro para el Estado de Israel", añadió el mandatario.

Este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, anunció un acuerdo marco entre Israel y el Líbano para establecer "una paz y seguridad duraderas" tras negaciones que han mantenido desde el martes las delegaciones de ambos países en Washington.