Perú propone a países de América formar "fuerza de tarea conjunta" para ayudar a Venezuela

Balcázar anunció en un comunicado difundido por la Presidencia que frente a esta tragedia también ha "dispuesto el envío de un equipo de rescatistas peruanos, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate".

Agregó que Perú enviará ayuda humanitaria en un avión de la Fuerza Aérea "que trasladará carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas".

En ese contexto, el mandatario interino, que culminará sus funciones el próximo 28 de julio, propuso "a los jefes de Estado del continente americano articular una fuerza de tarea conjunta que organice la ayuda humanitaria internacional y exprese, con acciones concretas, la solidaridad de nuestros pueblos con Venezuela".

"El Gobierno y el pueblo peruano expresan su solidaridad con el pueblo venezolano ante el profundo dolor causado por los graves sismos registrados en su territorio, que han dejado pérdidas humanas, heridos y severos daños materiales", remarcó.

Balcázar aseguró que las autoridades peruanas seguirán atentas "a las necesidades de nuestros hermanos venezolanos" e hizo "votos por la pronta recuperación de los heridos y por la reconstrucción de las comunidades afectadas".

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ya había anunciado este jueves el ofrecimiento de ayuda humanitaria a Venezuela "para apoyar en la atención de las urgentes necesidades generadas por este desastre".

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela están rotas, y sus respectivas sedes diplomáticas cerradas, desde julio de 2024, luego de que Lima denunció irregularidades en las últimas elecciones presidenciales de ese país y reconoció como ganador al candidato opositor Edmundo González.

Tras los sismos del miércoles, la candidata derechista Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú, también envió un mensaje de "fuerza para Venezuela" y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano.

En Perú reside la segunda mayor comunidad de migrantes y refugiados venezolanos, que bordea los 1,6 millones, la mayoría concentrados en la capital Lima, lo que significa cerca del 5 % de la población del país.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico", según detalló el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que el doble terremoto ha causado, hasta el momento, 589 fallecidos y 2.980 heridos, aunque el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4.300 personas.