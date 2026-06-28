Al menos un muerto y ocho heridos en Zaporiyia tras un ataque ruso con bombas guiadas

Según informó la agencia ucraniana Ukrinform, entre los heridos figuran dos niños y el ataque, que se produjo en una zona residencial, dejó también un número indeterminado de personas "desaparecidas".

Uno de los niños heridos tiene cinco años y se encuentran en estado gave, informó en Télegarm el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Iván Fédorov, quien publicó imágenes de algunos de los efectos del ataque, entre ellas una foto de un incendio activo y otra de un grupo de personas afectadas por las deflagraciones.

"Rusia es un Estado terrorista", manifestó en Telegram Fédorov.

El ataque en Zaporiyia tuvo lugar en un día en el que Kiev registró dos heridos tras haber sido objeto de un bombardeo ruso lanzado en la noche del sábado a este domingo en el que los militares de Rusia usaron ocho misiles y más de cien drones de distinto tipo.