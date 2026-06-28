Al Sharaa se acerca a la minoría cristiana en Siria, amenazada por ataques

El patriarca fue recibido anoche en el Palacio del Pueblo, en Damasco, sede de la Presidencia siria, informó este domingo la agencia oficial de noticias siria, SANA, sin aportar más detalles sobre el contenido del encuentro.

A esta cita acudió también el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, lo que apunta que la discusión pudo haber abordado la situación de los cristianos en el país, así como de la amplia diáspora.

Desde la caída de Al Asad, el líder religioso se ha centrado en defender a la comunidad cristiana autóctona, haciendo hincapié en que son ciudadanos de pleno derecho y no meros visitantes.

Antes del estallido de la guerra en Siria en 2011, las comunidades cristianas constituían aproximadamente el 10 % de la población del país, de acuerdo con datos de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), que indicó que el conflicto provocó un desplazamiento y una emigración generalizados entre las comunidades cristianas, muchas de las cuales se trasladaron al Líbano o a países occidentales, en concreto a Europa.

Sin embargo, apuntó que no existen datos oficiales sobre el número actual de cristianos que permanecen en Siria, aunque algunas estimaciones sugieren un descenso al 2 %, o aproximadamente 300 000 personas, indicó la EUAA.

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Los cristianos han sido golpeados por ataques del grupo yihadista Estado Islámico, el más mortífero el 22 de junio de 2025, cuando un atentado suicida en la iglesia de Mar Elias, situada en un barrio en las afueras orientales de Damasco, causó una veintena de muertos.

En este contexto, un grupo de cristianos sirios anunció en Facebook la fundación del Congreso Cristiano Sirio, describiéndolo como el primer movimiento político cristiano organizado que reúne a sirios de esa confesión tanto dentro del país como en la diáspora.

El Congreso describió sus objetivos como la representación colectiva de los intereses cristianos, en lugar de la búsqueda de privilegios sectarios, y afirmó que su propósito era defender los derechos de propiedad de los cristianos desplazados e impulsar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos.