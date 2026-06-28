Alcalde alerta de que familiares y amigos vieron caer el avión siniestrado en Francia

"Hay muchas víctimas al nivel psicológico, porque familia y amigos han visto a la avioneta estrellarse", contó al canal Franceinfo el alcalde de Nancy.

"Ha sido un choque enorme, estamos estupefactos", reconoció el regidor, en alusión a uno de los siniestros de avioneta más graves en Francia de las últimas tres décadas, ocurrido en Tomblaine, en las afueras de Nancy, capital del departamento de Meurthe y Mosela.

Once personas que iban a participar en un primer salto de paracaidismo fallecieron al caer en picado el aparato en el que viajaban nada más despegar del aeródromo de Nancy-Essey. Las autoridades han puesto en marcha una célula psicológica.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, ha detallado que una avería en el aparato estuvo detrás del accidente -los peritos evalúan cuál fue exactamente- y corroboró que hubo allegados de las víctimas que vieron el avión "caer en picado" en directo.

"Los once ocupantes han fallecido", agregó el alto funcionario, quien aseguró que el accidente podría haber causado daños colaterales importantes, ya que sucedió en una zona muy urbanizada, solo a unos centenares de metros del aeródromo.

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Según recoge el canal BFMTV, John Curaka se encontraba en su jardín con su hijo cuando escuchó pasar el avión por encima de ellos.

"De repente, hubo un ruido como si el motor se apagara en el aire y, justo después, se escuchó un estallido", relató el vecino. El aparato se estrelló a "unos cien metros" de su casa.

El medio local L'Est Républicain afirma que los fallecidos son cinco monitores, cinco alumnos y el piloto, extremo que el prefecto Seguy evitó confirmar.

De acuerdo con el mismo medio, el aparato accidentado es un Pilatus matriculado en Alemania, utilizado comúnmente para saltos en paracaídas. Se trataba de un avión perteneciente a un club de paracaidismo.

El siniestro ocurrió en Avenida Salvador Allende hacia las 11:00 horas (09:00 GMT), cerca de un supermercado en Tomblaine, en una zona colindante con un área comercial.