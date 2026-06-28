Egipto inicia proceso de privatizar sector petrolero con salida de tres empresas a bolsa

En un comunicado, el Gabinete informó que el ministro de Petróleo y Recursos Minerales, Karim Badawi, confirmó que la salida a bolsa de las empresas representa "el inicio de la primera fase del programa de privatización del sector", que su vez se enmarca dentro del "programa gubernamental de privatización" acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las empresas en cuestión son Egyptian Linear Alkyl Benzene Company (ELAB), con un capital emitido de 210 millones de dólares; Petroleum Marine Services (PMS), con 120 millones de dólares; y Engineering for Petroleum and Chemical Industries (ENPPI), es la que cuenta con mayor capital al emitir 357 millones.

El objetivo de este paso "es maximizar el aprovechamiento de los activos estatales, ampliar la base de la propiedad y aumentar la contribución del sector privado a la economía egipcia", indicó la nota que recoge el discurso de Badawi hoy en la sesión inaugural de la Bolsa.

El ministro confirmó que la selección de las empresas ENPPI, PMS y ELAB se produjo tras "un estudio minucioso, ya que son modelos de éxito con una destacada trayectoria operativa y financiera, y reflejan la eficiencia y competitividad que ha alcanzado el sector petrolero".

Estas empresas, además, "gozan de una sólida posición financiera y prometedoras oportunidades de crecimiento, lo que las hace idóneas para atraer inversores y lograr un valor añadido sostenible", añadió el responsable.

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Detalló que "la salida inicial es un paso estratégico que precede a la oferta de porcentajes de acciones de las empresas para su negociación en EGX, después de la finalización del trabajo de evaluación financiera realizado por un consultor financiero independiente y certificado para determinar el valor razonable de cada una".

Por último, aseguró que el ministerio "está procediendo simultáneamente a completar los procedimientos necesarios para incluir en la lista y ofrecer otro grupo de empresas del sector petrolero durante la próxima fase, lo que mejorará la eficiencia en la utilización de los activos y ampliará la base de inversores".

El plan de privatización egipcio forma parte de los compromisos asumidos con el FMI para liberalizar la economía y reducir el peso del Estado, que el país ha impulsado con venta de participaciones de empresas estatales y dar más peso al sector privado.

En 2023, el Gobierno anunció la venta o salida a bolsa de acciones de más de una treintena de empresas públicas, incluidas compañías de energía, banca y hasta empresas vinculadas al ámbito militar.

Mientras el país sigue atravesando una crisis económica marcada por inflación, escasez de divisas, depreciación de la libra y elevada deuda externa, en 2025 el FMI seguía detectando retrasos e incumplimientos en reformas clave, entre ellas la privatización de empresas estatales y la desinversión de activos públicos.