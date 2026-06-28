El jefe del Ejército de Uganda ordena el cierre de medios de comunicación independientes

"En Uganda, ¡no creo en la libertad de prensa! La prensa debe estar dirigida por los cuadros de la revolución", afirmó la pasada noche en la red social X Kainerugaba, que también es hijo del presidente del país, Yoweri Museveni.

"A partir de ahora, ¡todos los medios en Uganda seguirán las normas!", añadió este domingo, al anunciar que el diario Daily Monitor y la emisora de televisión NTV "cierran a partir de hoy".

Ambos medios pertenecen al Nation Media Group (NMG), que se describe como el "mayor" conglomerado de medios "independiente" en África oriental y central.

Por su lado, el Daily Monitor informó este domingo de que los canales de televisión NTV y Spark TV se vieron obligados a dejar de emitir hacia las 05.00 de la mañana (02.00 GMT) tras una "redada de seguridad" durante la noche en las oficinas del NMG en la capital, Kampala.

Según el periódico, la operación comenzó poco después de la media noche, con personal de seguridad desplegado en las instalaciones, mientras empleados reportaron que "no se permitía entrar ni salir a nadie del recinto".

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Kainerugaba, que cuenta con 1,3 millones de seguidores en X, es conocido por usar esta red social para publicar mensajes polémicos y, aunque hasta 2021 mantenía un perfil público bajo, ha ganado visibilidad en los últimos años a través de las redes sociales gracias a publicaciones irreverentes y a menudo violentas.

Esta no es la primera vez que NMG sufre un ataque de las autoridades: en 2013, el Gobierno de Museveni, que ocupa el poder desde 1986, cerró durante más de una semana el Daily Monitor y la emisora de radio Dembe FM después de que éstos publicaran informaciones sobre un supuesto plan para su sucesión bautizado como "Proyecto Muhoozi".