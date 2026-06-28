Francia investiga las causas del trágico accidente de avioneta que dejó 11 muertos

"El aparato cayó repentinamente. Habrá que determinar el cómo y el porqué de las cosas. Tengo plena confianza tanto en la Fiscalía de París, en su sección de accidentes colectivos y en los gendarmes que van a iniciar las investigaciones", declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien se desplazó a la zona del accidente, en Tomblaine (afueras de Nancy), junto al ministro de Transportes, Philippe Tabarot.

Hacia las 11:00 horas (09.00 GMT) de este domingo, una avioneta que transportaba once personas para participar en un primer salto de paracaidismo cayó en picado nada más despegar del aeródromo de Nancy-Essey, hasta estrellarse a unos 300 metros en la Avenida Salvador Allende de Tomblaine, en las proximidades de un supermercado y varias viviendas.

Fallecieron los once ocupantes del aparato: cinco alumnos, otros tantos instructores y el piloto. Sus edades y nacionalidades no han sido todavía difundidas por las autoridades judiciales francesas.

Por la mañana, en la primera comparecencia de las autoridades sobre el siniestro, el prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, señaló que una avería en el aparato estuvo detrás del accidente.

Seguy aseguró que la tragedia podría haber sido aún peor si el choque de la avioneta hubiese alcanzado la zona comercial o de viviendas.

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El ministro Nuñez contó además que este siniestro es especialmente doloroso para muchos de los allegados de las víctimas. Varios de ellos "pudieron presenciar y ver con sus propios ojos el aparato caer", pues se precipitó al suelo mientras lo observaban tras el despegue.

"Hay una gran conmoción y un trauma psicológico aún más fuerte", ahondó. Una unidad de psicológicos se ha puesto en marcha para atender a los afectados.

El ministro de Transportes Tabarot constató que "no se había producido un accidente de tanta gravedad en el ámbito aeronáutico en lo que respecta al paracaidismo desde hace unos treinta años" en Francia.

Las investigaciones, de una particular complejidad técnica -según la Fiscalía-, han sido confiadas a la Gendarmería de Transportes Aéreos (GTA).

Asimismo, las asociaciones Paris Aide aux Victimes y France Victimes 54 han sido llamadas a intervenir para apoyar y acompañar a las familias de las víctimas.

Según recoge el canal BFMTV, John Curaka, un vecino de Tomblaine, se encontraba en su jardín con su hijo cuando escuchó pasar el avión por encima de ellos.

"De repente, hubo un ruido como si el motor se apagara en el aire y, justo después, se escuchó un estallido", relató el vecino. El aparato se estrelló a una centena de metros de su casa.