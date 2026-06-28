Irak quiere ser anfitrión de posible reunión de reconciliación entre Irán y Golfo

"Entre los puntos que hemos planteado está la idea de celebrar una reunión de los ocho países: los Estados del Golfo (Pérsico), junto con la República Islámica de Irán e Irak. Irak sigue dispuesto a recibir a representantes de estos países para abordar cuestiones de la seguridad y la protección de la región, además de las relaciones económicas y la manera de desarrollarlas", afirmó en una rueda de prensa en Bagdad junto a su homólogo iraní, Abás Araqchí.

Husein indicó que es una "prioridad" para todos que se ponga fin al "estado de guerra", por lo que su país "se pone al servicio de ambas partes" para mediar.

También, aseveró que ha discutido con Araqchí las fases posguerra y llamó a un fin del conflicto en la región de Oriente Medio.

Araqchí visita hoy Irak por primera vez desde el inicio de la guerra y ha escogido este país por ser uno de sus principales aliados en la zona.

Sin embargo, su llegada se produce en medio de un nuevo ataque de Irán contra Baréin y Kuwait, en represalia por ataques de Estados Unidos contra territorio iraní en las últimas horas, en violación del memorando de entendimiento firmado este mes entre Washington y Teherán.

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No obstante, Washington, por su parte, aseguró que llevó cabo acciones contra Irán por los bombardeos de la República Islámica contra dos buques en el estrecho de Ormuz.

Las relaciones entre Irán y los países del golfo Pérsico, en especial con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, se han deteriorado desde el inicio del conflicto.

Teherán aseguraba que atacaba bases estadounidenses que dichos países albergan en sus territorios, aunque también sus acciones mataron a civiles y dañaron infraestructuras que no eran militares.

Asimismo, los grupos proiraníes radicados en Irak lanzaron ataques contra los países del golfo Pérsico, sobre todo contra su vecino Kuwait.