Israel mata a dos gazatíes en un ataque con dron al norte de la Franja

El ataque aéreo se produjo concretamente en la zona de Al Salatin, al oeste de Beit Lahia, según la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Pese al alto el fuego vigente, desde octubre de 2025, Israel continúa perpetrando ataques en Gaza a diario, matando de media a unas cuatro personas, sobre todo contra los palestinos que se acercan a las tropas aún apostadas en la Franja, ocupando cerca del 70 % del territorio.

Según Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de la Administración de Hamás, los hospitales de la Franja recibieron los cuerpos de tres palestinos fallecidos -entre ellos dos hermanos, uno de ellos de 15 años- y 43 heridos en ataques israelíes de ayer sábado.

En total, según el recuento de Sanidad, más de 1.041 personas han muerto desde el inicio del alto el fuego y alrededor de 3.372 palestinos han resultado heridos en ataques que no dejan de repetirse.

El pasado martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos, que ya en 2025 concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, amplió sus acusaciones señalando que las operaciones militares israelíes han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas a los niños palestinos.

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Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, son más de 73.000 los gazatíes muertos, entre ellos alrededor de 20.000 menores y niños, de acuerdo con el mismo recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.