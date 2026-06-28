King Crimson revive en Barcelona en forma de BEAT en la inauguración del festival Barts

La respuesta a esta cuestión, como todas las que tienen que ver con la metafísica, depende del observador, por lo que cada uno de los 3.600 fieles a King Crimson que se han reunido este domingo en el Poble Espanyol tendrá su propia teoría.

Lo que está claro es que Adrian Belew y Tony Levin, que coincidieron en el grupo a principios de los 80 y buena parte de los 90 y 2000 como voz y guitarra el primero, y bajo el segundo, han dado más de dos horas de 'Discipline' (1981), 'Beat' (1982) y ‘Three Of A Perfect Pair' (1984) en la inauguración del nuevo festival Barts.

Precisamente bajo el nombre de BEAT, proyecto al que se han unido el guitarrista Steve Vai y Danny Carey, batería de Tool, dos de los miembros originales –si es que tal etiqueta es precisa– de la legendaria banda británica han recuperado los temas de sus tres discos publicados en los 80.

El ruido se ha hecho con el Poble Espanyol en cuanto los cuatro intérpretes han puesto un pie sobre el escenario y Belew ha tocado a rebato, indicando a la formación el inicio de 'Neurotica' y dando las primeras pinceladas de lo que sería una velada de guitarras cruzadas sostenidas sobre el bajo y la batería.

Ya recuperado de los problemas de voz que lastraron el arranque del concierto del pasado viernes en Madrid, el veterano cantante —76 años y en movimiento— ha ofrendado a Barcelona 'Neal and Jack and Me' y 'Heartbeat', antes que Levin impregnara el aire de orientalismo con su Chapman Stick y 'Sartori In Tangier'.

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"En este primer set tocaremos canciones que casi no hicimos en directo con King Crimson. Así que es posible que nunca hayáis visto las tres que vienen ahora", ha amenazado Belew antes de emprender el camino de 'Model Man', 'Dig Me' y 'Man With An Open Heart'.

La experimentación, campo labrado durante los 80 que situó a la banda en lo más alto del rock progresivo, se ha mostrado pura en 'Industry' y 'Larks' Tongues in Aspic, Pt. III', piezas netamente instrumentales ejecutadas con maestría que han servido como preámbulo de una pausa de 20 minutos.

Tras el receso, casi un ritual de obligado cumplimiento médico –Carey, el más joven, tiene 65 años, mientras que Levin va ya por los 80–, el asunto se ha retomado casi donde estábamos, pero ahora con 'Waiting Man' y su esencia New Wave, 'The Sheltering Sky' con unos hipnóticos juegos de guitarra a cargo de Vai y 'Sleepless', munición rock para la noche barcelonesa.

No han faltado 'Frame by Frame', 'Matte Kudasai' y 'Elephant Talk', concatenación que ha sumido al Poble Espanyol en un trance del que no ha salido hasta que 'Three Of A Perfect Pair' e 'Indiscipline' han marcado el final del show.

Sin embargo, BEAT reservaba todavía dos gemas del rock progresivo como 'Red', dedicada a Robert Fripp y Bill Bruford, los dos músicos que completaban la formación ochentera de King Crimson, y 'Thela Hun Ginjeet', cierre pesado para la calurosa madrugada mediterránea.

Con esto, el festival Barts da el pistoletazo de salida a su primera edición, en la que también participarán artistas de la talla de Morrissey, Rubén Blades, María Becerra, M-Clan, Lax'N'Busto, ZZ Top, LP, Gipsy Kings, Babasónicos o Shinova.