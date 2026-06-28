La Iglesia de México celebra los gestos de fe en los partidos del Mundial

“Se trata de un poderoso mensaje que se transmite desde el evento deportivo más seguido en el planeta: la oración nos une por encima de cualquier diferencia”, destacó la Arquidiócesis mexicana en su editorial semanal Desde la Fe.

El “poderoso mensaje” citado por la institución católica es difundido por jugadores de la talla del alemán Felix Nmecha, quien ha destacado en este Mundial 2026 por marcar el primer gol del partido inaugural entre Alemania y Curazao, así como por manifestar públicamente su fe en la cancha.

Al anotar aquel gol, Nmecha inmediatamente se arrodilló, apuntó al cielo y simuló entregar una corona para colocarla en los pies de Jesús.

Cuando finalizó el debut mundialista de Alemania, Nmecha, junto al futbolista alemán Jonathan Tah, y cuatro jugadores de Curazao formaron un círculo de oración.

En un gesto de solidaridad, la Iglesia de México retomó en su editorial las palabras pronunciadas por el futbolista luego de participar en el círculo de oración realizado sobre la cancha.

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“Durante el partido somos rivales, pero después del partido todos somos cristianos, todos somos hermanos y estamos muy agradecidos”, afirmó Nmecha.

La institución religiosa aseguró que la oración crea “cercanía física” frente a la tragedia y citó los trágicos terremotos ocurridos en Venezuela, el pasado 25 de junio, y que acumula 1.450 fallecidos.

“La oración no sustituye la ayuda material ni el trabajo de quienes arriesgan su vida en las labores de rescate”, advirtió sobre la labor humanitaria en el país venezolano.

Aunque, añadió, “sí consuela y recuerda a quienes sufren que no están solos”.

“Quien ora nunca permanece indiferente al dolor ajeno”, ahondó.