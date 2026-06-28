La Policía de Ecuador busca a tres menores que escaparon de una casa de acogida estatal

Los ocho menores (siete niños y una niña) fueron reportados como desaparecidos la noche del sábado por la Fiscalía, que publicó en sus cuentas oficiales carteles con sus caras y nombres, aunque no dio detalles de las circunstancias de las desapariciones; y este domingo señaló que cinco de ellos ya habían sido localizados.

Según Interior, que cita una denuncia interpuesta por la coordinadora de la casa de acogida, los menores "aprovecharon que el personal realizaba las actividades previas al desayuno para salir del establecimiento".

Se trata de la Casa Hogar María Campi de Yoder, a donde van niños y niñas que fueron apartados de sus familias debido a que han sido víctimas de violencia u otros, o que no las tienen.

"Como parte de las diligencias investigativas, personal policial activó el protocolo para personas desaparecidas, verificó cámaras de seguridad del sector, coordinó la difusión de los afiches de búsqueda en redes comunitarias, realizó verificaciones en casas de salud del Distrito Metropolitano de Quito y desplegó personal operativo para la búsqueda en distintos sectores de la ciudad", añadió la cartera de Estado.

Al momento continúan desaparecidos una niña y dos niños, identificados como Darianyelis Valeria Rosales (12 años), Maykel Paul Curay Vaca (12 años) y Luis Eduardo Torres Ojito (10 años) y el Gobierno instó a la ciudadanía proporcionar cualquier información que contribuya a su ubicación.

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Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano, encargado de la administración del centro, señaló que los menores estaban en ese lugar como parte de una "medida de protección" y no privados de la libertad.

Y señaló que los niños ya están nuevamente en la casa de acogida, aunque no informó sobre las condiciones ni los lugares en donde fueron encontrados.