Liga Árabe acusa a Irán de socavar la paz ante nuevos ataques

Así lo indicó el máximo responsable de la entidad panárabe en un comunicado, en el que condenó "una vez más, en los términos más enérgicos, los continuos y traicioneros ataques iraníes perpetrados esta mañana contra Baréin y Kuwait, con misiles y drones".

Llamó al "cese inmediato" de todos los "actos de agresión iraníes dirigidos contra los estados árabes del Golfo y que amenazan la seguridad y la estabilidad regionales".

Por su parte, el Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Yasim al Budaiwi, repudió en un comunicado los "ataques terroristas" contra Baréin y Kuwait, los cuales tildó de acciones realizadas "con alevosía".

Asimismo, reafirmó su apoyo a "todas las medidas adoptadas" por ambos países para "reforzar su seguridad, preservar su soberanía, y proteger a su población y residentes".

Irán atacó Baréin y Kuwait en represalia por acciones de Estados Unidos contra territorio iraní en las últimas horas, en violación del memorando de entendimiento firmado este mes entre Washington y Teherán.

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No obstante, Washington, por su parte, aseguró que llevó cabo ataques contra Irán por los bombardeos de la República Islámica contra dos buques en el estrecho de Ormuz.

Las relaciones entre Irán y los países del golfo Pérsico, en especial con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, se han deteriorado desde el inicio del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Teherán aseguraba que atacaba bases estadounidenses que dichos países albergan en sus territorios, aunque también sus acciones mataron a civiles y dañaron infraestructuras que no eran militares.