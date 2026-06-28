Milei designa a Diego Santilli como jefe de Gabinete tras la resistida salida de Adorni

"Aquí junto al nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo", publicó Milei en su cuenta de la red social X junto a una foto de los tres.

Santilli, contador público de 58 años y uno de los principales dirigentes incorporados por La Libertad Avanza desde las filas del Pro, partido conservador fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), se desempeñaba desde noviembre pasado como ministro del Interior.

Su salto a la Jefatura de Gabinete se produce tras la salida de Adorni, cuya gestión quedó envuelta en una causa judicial iniciada en marzo después de que trascendieran suntuosos gastos en viajes y propiedades, que se encontraban muy por encima de sus ingresos declarados.

Durante los cuatro meses que lleva el escándalo, Milei se ha empeñado en defender a Adorni y sostenerle en el cargo, pese a que el creciente escándalo trajo consigo una caída en la imagen del Gobierno, peleas internas y una cierta parálisis en el Gabinete ministerial.

Ahora busca, con esta nueva designación, clausurar esta crisis política y recuperar el control de la comunicación y la agenda del Ejecutivo, notablemente afectada por el escándalo.

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Diputado nacional entre 2021 y 2025, Santilli encabezó la lista de candidatos de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre de 2025, en el marco del acuerdo electoral sellado entre el oficialismo y Pro.

La victoria de esa lista en el mayor distrito electoral del país consolidó el acercamiento entre Milei y el expresidente Macri, de cuya fuerza política Santilli fue uno de los referentes durante más de dos décadas.

Antes de incorporarse al Gobierno nacional ocupó diversos cargos en la administración de la ciudad de Buenos Aires durante los gobiernos de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta, entre ellos ministro de Ambiente y Espacio Público, ministro de Justicia y Seguridad y vicejefe de Gobierno entre 2015 y 2021.

Según anunció el presidente, el nuevo jefe de Gabinete asumirá en su cargo este martes.