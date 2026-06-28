Muere un soldado israelí en el sur del Líbano y ya son seis en los últimos diez días

La muerte del soldado, de nombre David Hazut, se produce dos días después de que Israel y el Líbano firmaran un acuerdo marco en Washington para poner fin al conflicto que recoge una retirada gradual -sin plazos- de las tropas israelíes del sur del Líbano sujeta al desarme de Hizbulá, que sin embargo ha censurado el acuerdo.

Según informó un oficial israelí, el soldado "cayó al suelo" después de enfrentarse en la madrugada de este domingo con un miembro de Hizbulá en la zona del Deir Siryan del sur del Líbano, tras lo que fue evacuado al hospital y murió.

En los últimos diez días, otros cinco militares israelíes de entre 21 y 32 años fallecieron (tres el día 19 de junio, otro el 20 y un quinto el 24) "en combate" en el sur del Líbano, según la información publicada por el Ejército israelí, que no explica las circunstancias concretas de sus muertes.

El Ejército israelí ocupa actualmente una franja del sur del Líbano junto a la frontera con territorio israelí y ha emitido órdenes de evacuación contra una zona más amplia, desplazando así a cientos de miles de personas.

Los soldados israelíes se internaron en territorio libanés a raíz de los ataques de Hizbulá contra Israel en respuesta por la ofensiva en Irán, país que firmó la pasada semana un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos que incluye parar los ataques en el Líbano de Hizbulá, grupo apoyado por el país persa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el 2 de marzo, cuando Hizbulá comenzó a atacar Israel en defensa de Irán, desencadenando una respuesta israelí que ha dejado en el Líbano más de 4.000 muertos, un total de 36 militares israelíes han fallecido por fuego del grupo chií: 34 de ellos en el sur del país vecino o en la zona fronteriza y 2 más en el norte de Israel.

También han muerto dos civiles israelíes por ataques de Hizbulá en zonas de Israel cercanas al Líbano.