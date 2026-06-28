Nuevos ataques israelíes matan a dos personas en Gaza, entre ellas una niña de 13 años

Según personal del hospital gazatí Naser, una niña identificada como Elaine Al Farra falleció tras ser golpeada en la cabeza por una pieza de artillería israelí cerca de la rotonda de Bani Suheila, al este de Jan Yunis (sur de la Franja).

Además, un bombardeo del Ejército israelí dirigido al campamento de desplazados de Al Mawasi (al oeste de Jan Yunis) mató a una persona, cuya identidad todavía se desconoce, e hirió a varias más, según informó el mismo centro médico.

Por el momento, el Ejército de Israel todavía no se ha pronunciado sobre estos incidentes.

Durante la tarde, las fuerzas israelíes ya mataron a otros dos palestinos e hirieron al menos a otro en un ataque con un dron en Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza, hicieron saber fuentes médicas del hospital Shifa.

Pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, Israel continúa perpetrando ataques en Gaza a diario, sobre todo contra los palestinos que se acercan a las tropas aún apostadas en la Franja, ocupando cerca del 70 % del territorio.

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En total, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 1.041 personas han muerto desde el inicio de la tregua y alrededor de 3.372 palestinos han resultado heridos en ataques que no dejan de repetirse.

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, son más de 73.000 los gazatíes muertos, entre ellos alrededor de 20.000 menores y niños, de acuerdo con los últimos datos presentados por Sanidad gazatí.

El pasado martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos, que ya en 2025 concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, amplió sus acusaciones señalando que las operaciones militares israelíes han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas a los niños palestinos.