ONGs y colectivos protestan contra la celebración del 250 aniversario de EEUU en Bruselas

La celebración ha llevado al cierre de este popular espacio verde en el centro de la ciudad desde la tarde del sábado y hasta el lunes, cuando se realizarán los trabajos de desmontaje.

La privatización del parque ya fue objeto de debate cuando las autoridades locales aprobaron los permisos el pasado mes de mayo, pero el calor extremo en Bélgica en los últimos días - junto con la falta de espacios de baño en la capital y el mal aislamiento de muchas viviendas - ha añadido todavía más leña al fuego.

"Nos oponemos a la privatización de este parque, uno de los espacios verdes públicos más grandes de Bruselas, en un momento en el que resulta muy necesario, sobre todo para que las personas que viven en los alrededores puedan disfrutar de un lugar un poco más fresco y agradable", dijo en declaraciones a EFE un portavoz del colectivo ecologista Extinction Rebellion.

Además, el portavoz criticó que la fiesta sea para celebrar a un país como Estados Unidos, "uno de los países más contaminantes del planeta y, sobre todo, con un ejército - que desfila esta noche - que es también uno de los más contaminantes del mundo".

"Nos parece inaceptable, como mensaje, que las autoridades belgas hayan aceptado celebrar esta fiesta aquí esta noche", declaró.

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El macro evento, al cual se prevé que asistan unas 5.000 personas - entre ellas diplomáticos, militares, grupos de presión y empresarios - costará alrededor de 4 millones de euros e incluirá un espectáculo de fuegos artificiales, actuaciones musicales y, según medios locales, un posible desfile aéreo de aviones militares - algo a lo que inicialmente el Gobierno belga se opuso.

Aunque destacadas figuras europeas como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo, António Costa, han informado que no asistirán a la celebración, si lo harán el primer ministro belga Bart de Wever, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y otros invitados de alto rango.

Por otro lado, Greenpeace desplegó hoy una pancarta de 600 metros en medio de la Grand Place de Bruselas en la que se leía "Guerra. Codicia. Crisis energética. ¿Qué hay que celebrar?"

"Esta fastuosa celebración está totalmente fuera de lugar. Trump está librando una guerra, amenazando tanto a aliados como a adversarios y provocando trastornos económicos en todo el mundo", dijo en un comunicado John Noel, activista de Greenpeace Internacional.

Asimismo, Noel apeló a los líderes europeos a que "planten cara a las intimidaciones de Trump y se aseguren de que la UE proteja a las personas y al planeta en lugar de los beneficios de los multimillonarios".

El clima extremo de este fin de semana en Bélgica, que ha causado estragos tanto por el calor como por las intensas tormentas, ha obligado a la cancelación de otras celebraciones y festivales musicales en la ciudad.