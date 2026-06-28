Oposición libanesa cristiana ve en acuerdo con Israel el fin del poder armado de Hizbulá

El líder de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, consideró en un comunicado recogido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa que el acuerdo marco entre ambos países, negociado por el presidente Joseph Aoun en consulta con el primer ministro Nawaf Salam, es el "paso político más importante dado por el Estado libanés en medio siglo".

Aseguró que su objetivo es "sacar al Líbano y al pueblo libanés de la trágica situación y sus repercusiones causadas por los sucesivos movimientos de "resistencia" en el sur", en clara referencia a Hizbulá.

El líder del partido con más escaños en el Parlamento libanés y principal opositor a la coalición chií -la fuerza más votada en el país- sostuvo que "este acuerdo marco no se limita a la retirada de los israelíes del Líbano, permitiendo que la gente del sur regrese a sus hogares y aldeas. Más bien, una vez implementado, cerrará definitivamente la herida abierta en nuestro sur, que ha afectado a todos los libaneses".

"Esta herida abierta, contrariamente a las afirmaciones de las diversas facciones de la llamada 'resistencia', no ha contribuido en lo más mínimo a la causa palestina, mientras que, al mismo tiempo, ha destruido el Líbano repetidamente", añadió.

Sus declaraciones se producen en un momento de gran polarización en el país mediterráneo, después del acuerdo firmado el pasado viernes en Washington, con mediación de EE.UU., que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas", según el texto publicado por el Departamento de Estado estadounidense.

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El documento contempla que las Fuerzas Armadas Libanesas asuman gradualmente el control en "zonas piloto" del sur libanés, como paso previo a un repliegue gradual israelí. También recoge el compromiso del Estado libanés de ejercer plena soberanía sobre todo su territorio y de avanzar hacia el desarme de grupos armados no estatales, en especial Hizbulá.

El líder de Hizbulá, Naim Qassem, cargó ayer contra las autoridades libanesas y las acusó de haber traspasado "las líneas rojas" con la firma del acuerdo, que calificó de "una humillación, una vergüenza y una renuncia a la soberanía".

Pero para Geagea, el acuerdo "no solo expulsará a los israelíes de territorio y cerrará la herida abierta en el sur, sino que también les librará de un grave problema nacional con el que han convivido durante los últimos cincuenta años: la presencia de grupos armados fuera del Estado, principalmente Hizbulá".

Por otro lado, Ciudadanos en un Estado (MMFD), un movimiento político libanés laicista y progresista, criticó este domingo en un comunicado recogido por ANN el acuerdo, asegurando que el Gobierno libanés firmó "un texto claramente definido y motivado, redactado por EE.UU. para compensar a Israel por la humillación causada" tras "congelar la guerra contra Irán", pero "a costa del pueblo libanés".

El movimiento pidió al Gobierno "emprender un nuevo capítulo y gestionar una fase de transición", porque "la sociedad necesita un Estado que movilice a todos sus ciudadanos contra la amenaza externa, no una coalición de sectas ansiosas e imprudentes".