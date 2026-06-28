Paraguay enviará 32 militares a Venezuela para ayudar en labores de rescate

"Estamos coordinando el envío de 32 efectivos de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), especializados en búsqueda y rescate, esa es la orden del presidente" del país, Santiago Peña, dijo el ministro a periodistas, sin precisar el día del viaje de los militares.

González destacó que el traslado de la comitiva se coordina con el Comando Sur de los Estados Unidos, con el objetivo de "hacer un trabajo conjunto entre todos los países aliados" para apoyar a Venezuela, que sufrió el miércoles dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

El ministro resaltó que el grupo de militares se unirá a las delegaciones de rescatistas provenientes de países vecinos como Argentina, Uruguay o Brasil, para viajar a Venezuela.

Los 32 militares están "muy bien entrenados" en el rescate de personas y búsquedas entre los escombros, según González.

Asimismo, resaltó que la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Venezuela, ocurridas en enero de 2025, no generaron "ningún inconveniente" para gestionar la ayuda.

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El Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que la comitiva paraguaya permanecerá en Venezuela "de forma indefinida hasta que se requiera el apoyo para las labores humanitarias".

En el último balance ofrecido el sábado, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, los devastadores terremotos han dejado al menos 1.430 fallecidas, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, la mayoría en el estado La Guaira, el más afectado por los sismos, por lo que fue declarado zona de desastre y militarizado por el Gobierno.

Caracas rompió relaciones con Asunción en enero de 2025, después de que Peña apoyara al líder opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.