Portugal eleva a 7 nacionales y 46 lusodescendientes los muertos por seísmos en Venezuela

Según una fuente del Ministerio portugués de Exteriores, 83 portugueses y lusodescendientes permanecen en paradero desconocido, de los cuales 46 son hombres y 37 son mujeres.

Portugal envió el viernes dos aviones a Venezuela, que ya llegaron a su destino, con más de 60 especialistas para participar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos, así como cerca de 23 toneladas de ayuda humanitaria, según datos de las Fuerzas Armadas lusas.

El Ejecutivo de centroderecha de Portugal no descarta el envío de un tercer avión con más ayuda y efectivos para participar en las labores de búsqueda.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.