Venezuela restablece servicio de metro en Caracas, Maracaibo y Valencia tras terremotos

La cartera de Estado compartió vídeos y fotos de estaciones de metros de las tres ciudades, donde se ve poca afluencia de usuarios, como es lo usual durante un domingo.

Por su parte, el Metro de Caracas indicó, en un comunicado publicado en Instagram, que la reactivación de las operaciones se lleva a cabo luego de haber culminado con éxito una revisión exhaustiva de toda la infraestructura, vías férreas y sistemas electromecánicos.

Igualmente, el Metro de Valencia señaló que restablece sus servicios al no encontrar "novedades" en su edificación.

El servicio de este sistema fue suspendido por la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado miércoles después de que en la zona norte del país suramericano se registrara un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha dejado hasta este sábado un saldo de 1.430 personas fallecidas y 3.238 heridos.

Además, el Ministerio de Transporte informó, en X, que las autoridades llevaron a cabo una inspección de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, con expertos nacionales e internacionales.

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El aeropuerto, ubicado en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto, fue cerrado por orden de la mandataria por sufrir graves daños en su infraestructura. El resto de aeropuertos del país se mantienen operativos.

Venezuela continúa este domingo la búsqueda de sobrevivientes de los terremotos, con un mayor despliegue de maquinaria pesada para remover escombros de edificios derrumbados y con la llegada de más grupos de rescatistas de otras naciones.

La madrugada de este domingo, llegó una delegación de la India para instalar un hospital de campaña en el estado La Guaira, el más afectado por este desastre y declarado zona de desastre.

El Ministerio de Comunicación e Información compartió fotografías de los funcionarios militares de India y además indicó que un grupo de rescatistas de Costa Rica se suman a las labores de búsqueda de víctimas de los terremotos.