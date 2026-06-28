Zelenski informa de dos ataques ucranianos de larga distancia contra refinerías rusas

"Esta noche, nuestras acciones de largo alcance golpearon dos refinerías", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, donde indicó que esta misión se desarrolló en el "Día de la Constitución" de Ucrania, fecha que celebra este domingo el país invadido por Rusia.

"Se ha atacado la refinería 'Sloviansky' en la región de Krasnodar, situada a unos 300 kilómetros de la línea del frente. También hemos alcanzado una refinería en la región de Yaroslavl, situada a unos 700 kilómetros de nuestra frontera", precisó el jefe de Estado ucraniano.

"Continuamos con nuestras operaciones, que debilitan la capacidad de Rusia de seguir con esta guerra", abundó antes de defender la estrategia de ataques de largo alcance en la que se apoya actualmente la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa.

"Cada ataque nuestro de larga distancia reduce los recursos que dan fuerza a la máquina de guerra rusa, y supone otro paso hacia la paz", expuso Zelenski.

La víspera, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó de un nuevo ataque contra una estación de bombeo de petróleo en la localidad rusa de Vtorovo, una infraestructura "que abastece de combustible a Moscú" y situada a 200 kilómetros al este de la capital de Rusia.

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El SBU identificó el objetivo de su ataque, que también fue alcanzado con éxito el pasado 10 de junio por las fuerzas ucranianas, como "un nodo logístico clave para el bombeo de productos petrolíferos ligeros hacia los puertos de exportación y los consumidores nacionales" de Rusia.