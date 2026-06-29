AI denuncia que Arabia Saudí encarcela turistas por su actividad en redes sociales

"Los visitantes de Arabia Saudí corren el riesgo de ser detenidos y sometidos a juicios injustos y condenados a largas penas de prisión por su actividad en las redes sociales -incluidas las publicaciones realizadas antes de entrar en el reino-", afirmó AI en un comunicado.

Según la nota, AI junto a la organización de derechos humanos saudí ALQST han documentado los casos de al menos nueve personas arrestadas entre julio de 2022 y finales de 2025.

Cuatro de ellas se encontraban en el país del golfo Pérsico para realizar peregrinaciones islámicas, mientras que las otras cinco viajaban por turismo o motivos familiares.

La campaña de represión contrasta, según las ONG, con la fuerte inversión de Riad en el sector turístico y su estrategia para proyectar una "imagen de apertura al mundo" a través de su programa Visión 2030, con el que aspira a atraer 150 millones de visitantes para el final de la década.

"Mientras Arabia Saudí se posiciona como destino turístico, pero al mismo tiempo detiene y condena a los visitantes del reino a largas penas de prisión simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión", declaró el responsable de campaña para Oriente Medio y el Norte de África de AI, Bissan Fakih.

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Las organizaciones detallaron que las detenciones se produjeron tanto a la llegada de los viajeros al país como durante su estancia o en el momento de intentar abandonar el reino.

Los afectados -entre los que figuran ciudadanos del Reino Unido, Francia, Países Bajos, el Líbano, el Yemen, Canadá y EE.UU.- fueron sometidos a interrogatorios sobre su actividad en internet y a "detenciones arbitrarias prolongadas, juicios injustos o retrasos en el acceso a la asistencia consular".

Asimismo, el informe también denuncia que algunos detenidos fueron "obligados a firmar documentos en árabe sin entender su contenido", sufrieron "palizas por parte de los guardias", y afrontaron restricciones en sus comunicaciones.

Los motivos de los arrestos abarcan desde mensajes publicados años antes en el extranjero criticando la monarquía saudí, hasta vídeos breves en plataformas como TikTok o cánticos religiosos grabados durante las peregrinaciones.

Aunque algunos afectados fueron liberados tras meses de reclusión sin cargos, otros cumplen penas de hasta cinco años de cárcel.

Además, AI y ALQST advirtieron de que la cifra real de extranjeros arrestados "probablemente sea mayor, ya que parte de la información solo ve la luz una vez que los detenidos son puestos en libertad y pueden abandonar el país".

Por ello, instaron a los países a que "actualicen sus recomendaciones de viaje para Arabia Saudí", para que los viajeros sean conscientes de los "riesgos" que conlleva viajar al país, especialmente de cara a la celebración de la Expo 2030 en Riad y el Mundial de Fútbol de 2034.