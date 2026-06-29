IPS: ¿por qué equipos que costaron USD 20 millones están abandonados a la intemperie?

La semana pasada, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, cuestionó el abandono a la intemperie de costosos equipos médicos en el predio del Hospital Central de la institución, luego de que se determinara la imposibilidad de instalarlos debido a problemas estructurales en el edificio.

Se trata de equipos para quirófanos modulares, valorados en unos 20 millones de dólares, que permanecen en contenedores y algunos expuestos a los elementos fuera del hospital.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, Isaías Fretes dijo que esta semana se hará una verificación ‘in situ’ de los equipos, para determinar el estado en que se encuentran y si se les puede encontrar “mejor destino”.

Equipos no fueron instalados por problemas estructurales

El titular del IPS señaló como especialmente grave que esos equipos hayan sido comprados – en 2023, durante la administración de Jorge Brítez - sin que se hayan previsto lugares adecuados para su instalación.

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Explicó que esos equipos estaban destinados al séptimo piso del hospital, donde deben funcionar los quirófanos modulares, pero que cuando comenzaron los trabajos de instalación del sistema especial de refrigeración que necesitan los quirófanos se encontró que “la estructura está con inconvenientes” y que se aconsejó “no colocar ni una silla en ese nivel”.

El piso siete está clausurado desde hace dos años y aún está pendiente la realización de un estudio de ingeniería que determine hasta qué punto está dañada la estructura, agregó. “Es un espacio enorme que no está siendo utilizado”, lamento.

“Medidas ejemplares”

El doctor Fretes comentó que, tras la auditoría que se realizará a las máquinas en el predio del Hospital Central, se determinarán responsabilidades por la situación y se haría una denuncia ante el Ministerio Público.

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“En medicina muchos equipos se descomponen por no ser usados”, dijo, y afirmó que “expertos” serán llamados a diagnosticar el estado en que se encuentran los dispositivos.

“Si está en condiciones van a ser utilizados, les vamos a dar un mejor destino, pero si pasó algo vamos a lamentar enormemente y la cosa va a ser más grave todavía”, declaró, y enfatizó que hay que tomar “medidas ejemplares” para que problemas como ese no vuelvan a ocurrir.