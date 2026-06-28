Niña de tres años recibe un trasplante de corazón tras más de dos años de espera en Acosta Ñu

Una niña de tres años, que padecía una grave afección cardíaca, recibió este domingo un trasplante de corazón en el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, tras permanecer durante dos años y siete meses en lista de espera por un órgano compatible.

El operativo se activó luego de que el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) notificara la existencia de un donante compatible. A partir de ese momento se coordinó el procedimiento entre los equipos especializados, que incluyó la ablación del órgano y su posterior implante en la pequeña paciente.

La cirugía estuvo a cargo del jefe de Cirugía Cardíaca del hospital, Dr. Marcos Melgarejo, junto con las cirujanas cardiovasculares Mónica González y Montserrat Riquelme.

La ablación fue realizada por los doctores Hugo Recalde y Blas González, con la participación de equipos multidisciplinarios que hicieron posible la compleja intervención.

Ya son más de 20 trasplantes cardiacos en el Acosta Ñu

Se trata del trasplante cardíaco número 23 realizado en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu.

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Además, constituye apenas la segunda ocasión, en los 15 años del Programa de Trasplante Cardíaco del centro asistencial, en que un paciente menor de cinco años recibe un corazón. La escasa disponibilidad de donantes pediátricos convierte a este tipo de procedimientos en un hecho poco frecuente, ya que la donación depende exclusivamente de la autorización de los padres.

De acuerdo con el informe de la jefa del Departamento de Cardiología, Dra. Nancy Garay, la paciente se encuentra extubada, internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de Cardiología y evoluciona favorablemente durante el proceso de recuperación.

Las autoridades del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” expresaron su agradecimiento a la familia donante, cuya decisión permitió brindar una nueva oportunidad de vida a la pequeña paciente, al tiempo de destacar la importancia de la donación de órganos para salvar vidas.