Bolivia pone en marcha un régimen de tipo de cambio flexible para recuperar su economía

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que el tipo de cambio oficial por dólar para esta jornada es de 9,73 bolivianos, monto que reemplaza la cotización de 6,96 bolivianos vigente desde finales de 2011.

El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Valencia, dijo al canal estatal Bolivia Tv que el nuevo régimen cambiario "es un sinceramiento" de la economía, que en los últimos tres años tuvo un modelo "desordenado" con "varios tipos de cambio".

Bolivia afronta desde principios de 2023 una persistente escasez de dólares que, junto con la dificultad para acceder a divisas por los canales oficiales, impulsó la expansión del mercado paralelo, donde en mayo de 2025 la moneda estadounidense llegó a cotizarse hasta en 20 bolivianos.

Valencia indicó que "no se espera que haya cambios abruptos" en la economía ni en los precios de los productos de primera necesidad, debido a que en los años anteriores, estos ya registraron un incremento sostenido por la escasez de dólares.

Asimismo, el viceministro señaló que el tipo de cambio "se va a mover por las fuerzas de la oferta y la demanda" y que la medida "es un paso fundamental en el proceso de estabilización macroeconómica".

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Las casas de cambio en ciudades como La Paz ya colocaron letreros con el nuevo tipo de cambio para las transacciones, según lo dispuesto por el BCB, al igual que los cambistas por cuenta propia, según constató EFE.

El gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, mencionó que, tras la aplicación del tipo de cambio flexible, el Gobierno de Rodrigo Paz debe ocuparse de crear las condiciones "para que lleguen más dólares al país" y así evitar nuevos procesos de inflación y especulación.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, indicó que el nuevo régimen cambiario "por sí solo, no resolverá la crisis" económica y que debe complementarse con seguridad jurídica, incentivos a las exportaciones, atracción de inversiones y una reforma tributaria, entre otras medidas.

En los últimos tres años, el sistema financiero restringió las transacciones en dólares dentro y fuera de Bolivia, incluso de usuarios que tenían ahorros en esa moneda, con límites semanales y mensuales para tarjetas de crédito y débito.

En diciembre pasado, un mes después de la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia de Bolivia, el BCB empezó a publicar a diario un valor referencial del dólar respecto al boliviano e inició progresivamente la devolución de ahorros en divisas y la habilitación de transacciones para compras en el exterior.