Mundo
29 de junio de 2026 a la - 11:40

Comcast planea la escisión de NBCUniversal y Sky en dos compañías cotizadas independientes

Imagen sin descripción

Nueva York, 29 jun (EFE).- El conglomerado mediático estadounidense Comcast anunció este lunes que planea escindirse en dos compañías cotizadas independientes mediante la separación de sus negocios, que incluyen NBCUniversal y Sky, en una operación que prevé completar en aproximadamente un año.

Por EFE

Según informó la empresa en un comunicado, los accionistas de Comcast recibirán acciones en ambas compañías, que "funcionarán como entidades separadas y con estrategias diferenciadas".

La nueva NBCUniversal agrupará los activos de entretenimiento del grupo, incluidos los estudios de cine y televisión Universal, los parques temáticos, las cadenas NBC y Telemundo, la plataforma de streaming Peacock, el canal Bravo y el negocio europeo Sky.

Por su parte, la nueva Comcast se centrará en los negocios de conectividad, que incluyen servicios de banda ancha, redes móviles y soluciones para empresas, agregó el conglomerado, que ganaba un 10,32 % en bolsa tras la apertura de Wall Street.

El consejo de administración debe aún aprobar la operación, que está también sujeta a autorizaciones regulatorias. Comcast prevé mantener una participación de hasta el 19,9 % en NBCUniversal durante un periodo transitorio de hasta un año tras la escisión.

La empresa indicó que la separación responde a la evolución de los mercados de medios y telecomunicaciones, "marcados por cambios en el consumo, la competencia del 'streaming' y el desarrollo de nuevas tecnologías".

Según el grupo, la división permitirá a cada compañía "concentrarse en sus prioridades estratégicas y en la creación de valor a largo plazo".

El presidente y consejero delegado de Comcast, Brian L. Roberts, señaló en el comunicado que la operación "abrirá nuevas oportunidades" para ambos negocios y permitirá un enfoque más "emprendedor" en cada uno de ellos.

Como resultado de la operación, Mike Cavanagh pasará a ser el consejero delegado de NBCUniversal, mientras que el exdirector financiero Michael Angelakis asumirá la dirección de la nueva Comcast, de acuerdo con el comunicado.