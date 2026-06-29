Cuba oficializa un instituto para regular las empresas estatales en medio de las reformas

Se trata del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE), una institución presupuestada y "subordinada al Consejo de ministros", el máximo órgano del Gobierno cubano, y entre sus facultades están "asesorar, proponer, implementar y controlar las políticas y regulaciones dirigidas al sistema empresarial estatal".

El decreto de esta jornada, que entra en vigor a partir de los treinta días posteriores a su publicación, dio luz verde así al INAE para "proyectar, promover y guiar la reestructuración, modernización y desarrollo del sistema empresarial estatal y asesorar “en la prevención y superación de situaciones críticas".

Con la creación de este instituto, los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior en la isla, "adecuan su sistema, en correspondencia con las características propias de estos organismos", refiere el texto de la Gaceta.

La oficialización del INAEE sucede pocos días después de que el Gobierno de la isla anunciara un paquete de 176 reformas económicas que buscan liberalizar y desburocratizar la economía nacional, marcada por una profunda crisis desde hace seis años; y bajo presiones de Washington para que La Habana introduzca cambios económicos y políticos.

Al bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. a la isla desde enero pasado, se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

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Motivo por el cual han sido sancionadas varias entidades de la isla vinculadas al conglomerado militar empresarial cubano Gaesa.

En este escenario, el INAEE, presentará al Ministerio de Economía y Planificación de la isla las propuestas para la creación de las diferentes modalidades de asociaciones económicas entre empresas estatales y privadas, con capital extranjero, así como sucursales y filiales para el comercio exterior.

La oficialización del INAEE sucede también en medio de una reforma del aparato del Estado, con el fin de contar con una estructura "más ágil" y con "menos burocracia", que se concretó con un proyecto de ley que prevé la reducción de 27 a 20 ministerios en la isla.

En este sentido, señala la Gaceta, el instituto se desempeñará "mediante una estructura reducida y flexible que permita su adecuación sistemática, integrada por un presidente, un vicepresidente y el personal que se requiera para su funcionamiento".

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024 y la economía estatal está casi paralizada.

Las proyecciones de la Cepal dicen que se puede contraer al menos un 6,5 %, mientras economistas independientes estiman sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025.