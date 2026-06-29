De la Espriella dice que BID destinará 60 millones de dólares a la transición de Gobierno

"El Banco Interamericano de Desarrollo ha destinado sesenta millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición", afirmó De la Espriella en una alocución difundida a través de sus redes sociales, en la que señaló que el organismo multilateral reconoció "la magnitud histórica del 'desgobierno'" que, según él, recibirá su Administración.

El mandatario electo explicó que el proceso de transición estará liderado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y aseguró que en él participan más de cuatrocientas personas que durante los últimos seis meses prepararon la transición de Gobierno.

De la Espriella sostuvo además que los primeros informes del equipo de transición muestran una situación "grave" en materia económica, con una deuda pública en niveles históricos, una inflación del 5,8 %, "muy por encima de la meta del banco de la República" y altas tasas de interés, aunque aseguró que los mercados han reaccionado con confianza tras su elección.

En ese sentido, el líder del movimiento Defensores de la Patria afirmó que su Gobierno buscará recuperar el orden fiscal y la credibilidad del Estado, al tiempo que garantizó que cumplirá las obligaciones con el sector energético para evitar un eventual racionamiento de electricidad que, según dijo, podría enfrentar el país.