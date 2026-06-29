Defensas antiaéreas rusas derriban siete drones cerca de Moscú

Sobianin escribió en redes sociales que especialistas de los servicios de emergencias se desplazaron hasta los lugares de la caída de los fragmentos de los aparatos destruidos.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este lunes por la mañana sobre el derribo -durante la noche pasada- de 209 drones ucranianos de largo alcance sobre once regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Donetsk y los mares Negro y Azov.

Hasta el momento ni los medios oficiales rusos ni los independientes han informado de daños significativos a la infraestructura crítica y energética de Rusia, objetivo permanente de los ataques ucranianos.

Sin embargo, las consecuencias de los ataques contra las refinerías rusas de las últimas semanas no pasan inadvertidas: en la región de Primorie, en el Lejano Oriente ruso, se impusieron restricciones a la venta de combustibles para los camiones de carga.

En Moscú y la región de Moscú, según pudo constatar EFE, se mantienen las limitaciones a la venta de combustible en las redes de gasolineras locales.