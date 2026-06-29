EE.UU. envía a Witkoff y a Kushner a Doha para continuar conversaciones de paz con Irán

"El enviado especial (Steve) Witkoff y Jared Kushner viajarán a Doha esta semana para celebrar reuniones de alto nivel mientras continuamos debatiendo el memorando de entendimiento", declaró Leavitt a la cadena Fox.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció poco antes una reunión mañana martes en Doha, a petición de Irán.

Leavitt adelantó que estas conversaciones de alto nivel se desarrollarán "paralelamente" con reuniones técnicas.

Por parte de Irán, su viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, había descartado, antes de estas declaraciones de la Casa Blanca, que hubiera programadas reuniones técnicas esta semana.

El portal estadounidense Axios había informado la noche del domingo de que Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar.

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El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera después de un memorando de entendimiento que estableció un alto el fuego tras más de 100 días de guerra y permitió reabrir el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la tensión volvió estos últimos días, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa.

Teherán respondió posteriormente con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Irán insiste en ejercer el control exclusivo del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz mientras Washington amenaza con continuar sus bombardeos.