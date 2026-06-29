El Gobierno iraquí da a las milicias hasta finales de septiembre para entregar las armas

"A finales del próximo septiembre será la fecha límite para la entrega de armas, coincidiendo con la retirada de la coalición internacional", indicó el portavoz del Ejecutivo iraquí, Haider al Aboudi, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia nacional de noticias INA.

El recién nombrado primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, afirmó que su Ejecutivo ha comenzado a implementar el desarme, mientras que detalló que "la retirada total de las fuerzas de la coalición tendrá lugar el 30 de septiembre".

El gobierno iraquí había informado oficialmente a los grupos armados sobre la necesidad de que entreguen las armas, en una de las medidas estrella Al Zaidi, que intenta concentrar el monopolio de la fuerza en el Estado y desarmar o integrar milicias, sobre todo las vinculadas a las FMP.

Las FMP están compuestas por varias formaciones chiíes proiraníes y la decisión iraquí se tomó en medio de las presiones de Estados Unidos para que el Gobierno de Bagdad desmantele esas formaciones acusadas por Washington de atacar sus bases militares e incluso a sus aliados árabes en el golfo Pérsico durante la guerra de Irán.

En las últimas semanas, varias milicias chiíes proiraníes, como Asaib Ahl al Haq (Liga de los Justos en árabe) y las Brigadas Imam Ali, anunciaron que entregarán sus armas o las pondrán bajo control estatal, mientras el Gobierno iraquí creó a comienzos de junio un comité para organizar ese proceso de desarme y desvinculación.

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El influyente clérigo chií Muqtada al Sadr fue el primero en sumarse a esta medida al anunciar su desvinculación de las Brigadas de la Paz del movimiento nacionalista que lidera y su integración al Estado bajo las directrices del comandante en jefe del Ejército, un cargo que en Irak ocupa el primer ministro.

Sin embargo, no todas las facciones aceptan porque algunas milicias poderosas como Kataib Hizbulá o Harakat al Nujaba han rechazado el desarme.

Por otro lado, la fecha que propone el Gobierno coincide con la salida total de las tropas de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estados Islámico (EI), liderada por Estados Unidos, de todas las bases militares del país, según anunció a el pasado enero el Comité Militar Supremo encargado de concluir la misión.