El libanés Fadi Hajali será el nuevo secretario general de la Unión por el Mediterráneo

Así lo explicaron a EFE fuentes conocedoras de la decisión, que han indicado que el nombramiento se oficializará el próximo 1 de julio.

Hajali, que actualmente es el vicesecretario general de la UpM para la Administración, tiene una carrera de treinta años como diplomático, en la que ha ocupado cargos como el de embajador del Líbano ante la Unión Europea o jefe de gabinete del Ministerio de Exteriores del Líbano.

La UpM es una organización intergubernamental formada por 43 Estados miembros de Europa y de la cuenca mediterránea, con sede en Barcelona.

Kamel agotó su mandato en diciembre, si bien su relevo no se hará efectivo hasta este miércoles.

En sus últimas intervenciones, Kamel ha abogado por una mayor cooperación regional y por reformar la UpM, al tiempo que ha reclamado a los países miembros incrementar su compromiso y sus aportaciones económicas al organismo.

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En noviembre del año pasado se celebró el X Foro Regional de la UpM, con el que se conmemoraron tres décadas de "compromiso colectivo con la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Mediterráneo".

Precisamente en 2025 se cumplió el XXX aniversario del llamado Proceso de Barcelona, una iniciativa nacida en 1995 para crear un espacio de diálogo y cooperación entre los países a ambos lados del Mediterráneo.