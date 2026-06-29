El petróleo de Texas sube un 1,26 % pendiente de conversaciones entre Irán y EEUU en Doha

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, el crudo de referencia en EE.UU., sumaban 0,87 dólares respecto al cierre anterior.

Según Trump, Washington y Teherán se reunirá este martes en Doha después de varios días de tensiones e intercambios de ataques en el estrecho de Ormuz a pesar del alto el fuego.

"Irán ha solicitado una reunión. Tendrá lugar mañana en Doha", publicó el mandatario en su red social Truth Social.

Sin embargo, Teherán descartó que se vaya a producir el encuentro esta semana y apostó por seguir con el calendario marcado en el acuerdo.

"La celebración de reuniones técnicas de los grupos de trabajo no está programada para esta semana", afirmó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, según la agencia IRNA.

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El viceministro añadió que la próxima ronda de conversaciones técnicas se celebrará únicamente cuando "se den las condiciones necesarias" y una vez acordadas la fecha y el lugar.

La Casa Blanca, por su parte, avanzó que los enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Trump, viajarán este lunes a la capital catarí para asistir a las reuniones.

Irán y Estados Unidos mantuvieron negociaciones de alto nivel en Suiza el 21 de junio, en las que discutieron la implementación del memorando de entendimiento firmado por ambas partes a mediados de mes para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Al día siguiente se reunieron los equipos técnicos de ambos países.