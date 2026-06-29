El Reino Unido revisa al alza hasta los 37,7°C su récord de temperatura para junio

El organismo explicó hoy en la red social X que, a medida que han estado disponibles más datos de su red de observación durante el fin de semana, la temperatura provisional más alta de junio registrada fue de 37,7°C en Lingwood, Norfolk (este de Inglaterra), durante el pasado viernes.

A falta de verificarlo formalmente, este 26 de junio se mantiene así como el más caluroso de ese mes jamás registrado en el Reino Unido, si bien elevó ligeramente la marca hasta ahora establecida para ese día, de 37,3°C en Santon Downham (este de Inglaterra).

La ola de calor que experimentó el Reino Unido -y parte de Europa- durante la pasada semana provocó que el país batiese su propio récord histórico de temperatura en junio hasta en tres jornadas consecutivas.

Se situó en niveles de calor no vistos desde hace, al menos, cinco décadas. Hasta este año, el récord de temperatura en el Reino Unido para un mes de junio era de 35,6°C, alcanzado por primera vez el 29 de junio de 1957 y repetido el 28 de junio de 1976.

También estableció un nuevo récord nacional de la temperatura mínima más alta para un mes de junio, de 23,5°C en Cardiff (Gales), el pasado jueves.

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Por el momento, la máxima temperatura jamás registrada en el Reino Unido es de 40,3°C, alcanzada el 19 de julio de 2022 en Coningsby, Lincolnshire (noreste de Inglaterra).

Las temperaturas en el Reino Unido han bajado tras la ola de calor y oscilan este lunes entre los 20 y los 25°C. Sin embargo, la Met Office advirtió hoy de que, hacia principios de la próxima semana, el mercurio podría volver a situarse en rangos considerados de ola de calor en algunas zonas del país.