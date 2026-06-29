El Senado de EEUU rechaza denuncia por mala conducta contra el senador Rubén Gallego

En una carta fechada el 26 de junio, aunque ha trascendido este lunes, los miembros del comité informaban al senador de que "no encontraron pruebas" que respaldaran las acusaciones presentadas por la congresista republicana de Florida Anna Paulina Luna el pasado mes de abril.

"Tras la investigación del Comité, este no encontró pruebas de que sus acciones violaran la ley federal, las normas del Senado o las normas de conducta relacionadas", aseguraron en la misiva.

El cierre de la investigación supone un importante respaldo para la carrera política de Gallego, quien aspira a presentarse como candidato a la presidencia en 2028.

El senador, que había negado cualquier irregularidad desde el momento en que se conoció la denuncia, aseguró en un comunicado hecho público este lunes que el archivo de la investigación revela que "se trataba de conspiraciones de derecha difundidas por activistas de extrema derecha como Anna Paulina Luna, la Casa Blanca y sus aliados".

Además, el senador afirmó que esperaba "con interés" una disculpa de la congresista Luna por "instrumentalizar el proceso ético".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La denuncia se produjo el pasado mes de abril en un momento de máxima tensión en el Capitolio, ya que dos de sus cargos renunciaron por acusaciones de mala conducta sexual.

El demócrata por California Eric Swalwell y el republicano por Texas Tony Gonzales se enfrentaban a la posibilidad de ser expulsados por la Cámara, lo que aceleró sus decisiones de retirarse.

Un estudio de la Liga Nacional de Defensa de las Mujeres revela que hasta treinta miembros del Congreso han sido acusados de acoso sexual en el lugar de trabajo a lo largo de los últimos 20 años, aunque es probable que la cifra sea mucho mayor, ya que son pocos los casos que se denuncian públicamente.