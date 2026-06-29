El Supremo de EEUU permite a los estados contar los votos por correo que lleguen tarde

El alto tribunal, que decidió cinco a cuatro, rechazó la impugnación del Comité Nacional del Partido Republicano en una decisión muy importante a pocos meses de las elecciones de medio mandato que se celebran el próximo 3 de noviembre.

El fallo supone que la ley de Mississippi seguirá vigente y que los funcionarios electorales podrán contar las papeletas con matasellos del día de las elecciones y recibidas hasta cinco días hábiles después.

Además, la decisión del Supremo avala leyes similares en al menos otros 18 estados y territorios, incluidos distritos clave para las elecciones de 2026 en Nevada y California.

La decisión de los magistrados, con el presidente, John G. Roberts Jr., y la jueza Amy Coney Barrett uniéndose a los tres magistrados liberales del tribunal para apoyar la ley estatal, supone un varapalo para la cruzada del presidente Donald Trump contra el voto por correo.

El mandatario ha cuestionado en numerosas ocasiones el voto por correo, sin pruebas, afirmando que es una vía para el fraude electoral y que influyó en su derrota en 2020, pese a que él mismo lo utilizó en marzo de este año en Florida para unas elecciones especiales estatales.

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Una victoria del Comité Nacional Republicano habría suscitado dudas sobre las leyes que afectan a los votantes que residen en el extranjero, incluidos los miembros de las fuerzas armadas.

Las reacciones a la decisión del Supremo no se han hecho esperar y el vicepresidente sénior de Reforma Estructural y Gobernanza del "Center for American Progress", Ben Olinsky, aseguró que "este fallo representa una importante victoria para los votantes".

Olinsky añadió que "preserva las leyes estatales diseñadas para facilitar el voto a todos y garantizar que cada voto sea contado. Mientras el presidente Trump y los conservadores continúan intentando socavar el proceso electoral, esta es una decisión bienvenida que ayuda a proteger nuestra democracia".