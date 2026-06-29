Gobierno español sube 4 décimas su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,6 %

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, compareció este lunes tras el Consejo de Ministros y detalló el nuevo cuadro macroeconómico, que servirá de base a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, que el Ejecutivo tiene previsto presentar al Parlamento.

Estas previsiones, que incorporan por primera vez el impacto del conflicto en Oriente Medio y el efecto de las rebajas fiscales incluidas en el plan de respuesta a la guerra en Irán, muestran un crecimiento "equilibrado, dinámico e inclusivo", además de "compatible" con la responsabilidad fiscal, dijo Cuerpo.

El crecimiento económico previsto para este año es del 2,6 % y del 2,2 % para 2027, una décima más, mientras que sitúa en el 2,1 % y en el 2 % el pronóstico para 2028 y 2029, respectivamente.

El crecimiento de 2026 viene impulsado por el consumo privado, que aumentará un 2,8 % en este ejercicio, y la inversión, que se disparará un 5 %, aunque este último dato muestra una ralentización de ocho décimas respecto al año 2025 (5,8 %), mientras que el consumo privado se frena y crecerá solo un 1,8 % frente al 2,4 % de 2025.

La demanda interna, por tanto, aportará 2,9 puntos porcentuales al crecimiento y la demanda externa (exportaciones e importaciones) restará cuatro décimas, en un contexto en el que las exportaciones crecerán un 1,6 %, menos que las importaciones, que aumentarán un 2,9 % en este ejercicio.

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Respecto a la tasa de desempleo, se prevé que baje por debajo del 10 % en 2026 y Cuerpo destacó el dinamismo de la ocupación, con una ganancia de medio millón de afiliaciones a la seguridad Social cada año.

Respecto a la deuda pública, señaló que presenta "una senda decreciente" y que en el ámbito del déficit público este año se alcanzará "un superávit en términos primarios" y se prevé "una reducción progresiva del déficit".

Una vez actualizado el cuadro macroeconómico, el Ministerio de Hacienda convocará la próxima semana a las comunidades autónomas para fijar las metas de déficit de la administración regional para 2027, 2028 y 2029. EFE