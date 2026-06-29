Honduras decomisa 154 kilos de cocaína ocultos en un vehículo y detiene a dos mujeres

La incautación de la sustancia ilícita tuvo lugar en el municipio de Namasigüe, donde agentes antidrogas detectaron paquetes sospechosos bajo los asientos del vehículo durante una inspección de rutina, detalló la Policía Nacional -en un comunicado-.

Tras el hallazgo inicial, el automóvil fue trasladado al puesto de control de Pavana, donde especialistas de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) utilizaron escáneres de fibra óptica para desarticular los compartimentos falsos, conocidos como "caletas".

En el interior de estas divisiones hallaron 154 paquetes rectangulares de aproximadamente un kilogramo cada uno que, tras las pruebas de campo, dieron positivo por cocaína.

En la acción policial fueron arrestadas las dos mujeres que viajaban en el vehículo, procedentes del departamento de Copán (oeste), quienes fueron remitidas al Ministerio Público (Fiscalía) para responder por el delito de tráfico de drogas.

Junto a las sospechosas viajaba un menor de edad, que fue puesto bajo el resguardo de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para garantizar su protección, conforme a lo establecido por la legislación nacional.

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El cargamento ilícito será trasladado a los laboratorios de Medicina Forense, con el fin de certificar su grado de pureza y el valor económico en el mercado negro, mientras los cuerpos de inteligencia mantienen abiertas las investigaciones para identificar la procedencia y el destino final del estupefaciente.

Por su ubicación geográfica, principalmente en el Caribe, Honduras es utilizada por narcotraficantes internacionales para enviar cargamentos, especialmente de cocaína, hacia Estados Unidos, con el uso de avionetas y embarcaciones rápidas.

Honduras decomisó en 2025 alrededor de 1.562 kilos de cocaína y destruyó al menos un millón de arbustos de hojas de coca, según cifras de las autoridades.