IICA destaca potencial de la agricultura en América para reducir emisiones de la aviación

Durante un encuentro internacional sobre biocombustibles y transición energética realizado en Brasil, las autoridades indicaron la necesidad de cerrar brechas de productividad y aumentar rendimientos para liberar potencial del agro de América y ser protagonista del desarrollo de los combustibles renovables para la aviación.

"Solo mejorando rendimientos en los seis principales cultivos utilizados para biocombustibles -maíz, caña de azúcar, trigo, soja, palma y colza- podría alcanzarse un potencial de más de 512 millones de metros cúbicos de combustibles sostenibles de aviación, por encima de los 449 millones de metros cúbicos que Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima necesarios hacia 2050 para cumplir el objetivo de cero emisiones netas", explicó el especialista internacional en Biocombustibles y Energías Renovables del IICA y secretario ejecutivo de la CPBIO, Agustín Torroba.

Según el experto, esto permitiría ampliar la oferta de materias primas sin avanzar sobre nuevas hectáreas, convirtiendo a la agricultura en un verdadero recurso ambiental para la descarbonización de la aviación.

En el evento también se abordó la necesidad de avanzar con una visión pragmática para el desarrollo de combustibles sostenibles para la aviación, basada en materias primas sostenibles, abundantes y asequibles. Además, de integrar las cadenas de aceites, grasas y alcoholes de América a los nuevos mercados de combustibles renovables para la aviación.

Para el IICA y la CPBIO, América cuenta con ventajas estructurales únicas para contribuir a la transición energética global debido a la disponibilidad de recursos naturales, la experiencia acumulada en biocombustibles líquidos, la capacidad industrial instalada y el conocimiento técnico desarrollado durante décadas, que posicionan a la región como un actor estratégico para el desarrollo de la aviación sostenible.