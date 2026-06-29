Irán afirma que no permitirá que Francia participe en operaciones de desminado en Ormuz

"Macron ha afirmado que cooperará en la retirada de minas del estrecho de Ormuz en coordinación con sus socios. Según el memorando de entendimiento de Islamabad, la retirada de minas la lleva a cabo exclusivamente Irán y ningún otro país; en principio, no permitimos una operación de este tipo", dijo en X el viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales iraní, Kazem Gharibabadi.

El diplomático iraní hacía referencia al acuerdo firmado con Estados Unidos el 17 de junio para reabrir Ormuz y poner fin a la guerra, que indica que la República Islámica de Irán realizará las gestiones necesarias para permitir el paso seguro y gratuito de buques comerciales durante 60 días.

"La situación es delicada y compleja. Recomendamos encarecidamente a Francia que no la complique aún más con sus provocaciones", añadió.

Macron señaló hoy que su país participará en las operaciones de desminado del estratégico paso. Lo anunció tras reunirse en París con el sultán de Omán, Haitam ben Tarik, en un encuentro en el que subrayaron su determinación para que Ormuz se reabra a "una navegación libre, sin condiciones ni restricciones".

"Hemos decidido colaborar conjuntamente, en coordinación con nuestros socios, en el desminado del estrecho para proteger las rutas marítimas y garantizar el paso libre e incondicional por el estrecho de Ormuz", dijo el presidente francés.

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En los últimos días, las tensiones han vuelto a escalar entre Teherán y Washington, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur de Irán en un pulso por el control de Ormuz.

Teherán respondió posteriormente con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Estos fueron los primeros ataques intercambiados por ambas partes desde que Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio el memorando para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por Ormuz mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.