Israel mata a un palestino de 15 años y eleva a 241 los menores muertos desde el 7 octubre

La muerte del adolescente fue confirmada por el Ministerio de Sanidad palestino, que en un comunicado le identificó como Amir Ahmed Jawad Jaber. Esta fuente informó de que Jaber había recibido un "disparo en la cabeza y otro en el pecho" por parte de los soldados durante su incursión en el barrio de Umm al Sharayet en Al Bireh.

Según los servicios de emergencias de la Media Luna Roja, cuyos equipos lo intentaron reanimar, el joven sufrió "una lesión craneal muy grave durante un ataque israelí".

La ONG israelí B'Tselem publicó este lunes un nuevo informe sobre las 54 muertes, por fuego israelí, de niños y adolescentes palestinos en Cisjordania ocupada solo en 2025. De ellos, el Ejército retiene 18 cuerpos sin vida de los menores asesinados el año pasado, sin que sus familias puedan enterrarlos.

En el transcurso de dos años y ocho meses, desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 7 de junio de 2026, las fuerzas israelíes han matado a 235 niños y adolescentes palestinos en Cisjordania; mientras que otros cinco fueron asesinados por colonos.

La ONG recalcó que ningún soldado israelí ha sido imputado por ello, y describió una política de fuego "imprudente" que da a los militares "licencia para matar".