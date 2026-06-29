Justicia argentina incauta 10.000 TV Boxes en megaoperativo contra una red de piratería

"La Justicia argentina ha ejecutado un operativo de alto impacto contra una estructura dedicada a la importación, distribución y venta masiva de TV Boxes modificados, cargados con aplicaciones ilegales utilizadas para acceder sin autorización a señales premium, eventos deportivos, películas, series y contenidos de plataformas de streaming a través de aplicaciones pirata como Magis TV o XuperTV, entre otras", anunció LaLiga a través de un comunicado.

Además, precisó que el operativo resultó en la identificación de ocho sospechosos, señalados como los responsables de abastecer el mercado local trayendo estos equipos desde China y Paraguay.

Tras incautar estos dispositivos, la Justicia investiga ahora detalles técnicos para determinar si operaban además como malware, con capacidad para recolectar datos personales, comprometer dispositivos conectados y afectar la seguridad digital de los usuarios.

"La piratería audiovisual no es un delito menor ni una práctica aislada: se demuestra una vez más que se trata de crimen organizado, con logística internacional, financiamiento y capacidad de daño sobre toda la industria", expresó Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Por otra parte, agregó que "estos dispositivos y aplicaciones ilegales ponen en riesgo directo a los usuarios, con uso de sus datos, sus dispositivos y su seguridad digital".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

LaLiga participó de la investigación mediante el aporte de inteligencia técnica, trazabilidad de señales y evidencia crítica para avanzar sobre los distribuidores locales.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía de Cibercrimen de San Isidro -provincia de Buenos Aires- y el Juzgado de Garantías N.º 4, mientras que también participaron el Ente Nacional de Comunicaciones, la Alianza Contra la Piratería Audiovisual y las empresas DirecTV y Mercado Libre.

Según el comunicado de este lunes, se estima que el flujo de TV Boxes en Argentina ronda el millón y medio de unidades anuales, aunque menos de la mitad ingresaría por canales declarados ante la aduana.