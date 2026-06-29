La preocupación por la corrupción en España duplica con creces la media de la OCDE

En el informe sobre la confianza en las instituciones públicas divulgado este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que únicamente hay otro país europeo entre sus miembros con una cifra igual, Grecia.

La inquietud por la corrupción es muy inferior en países del entorno económico o cultural de España en Europa como Francia (10 %), Italia (17 %) y Portugal (28 %).

Las estadísticas son peores en casi todos los países latinoamericanos que participaron en este estudio, tanto los miembros de la OCDE como algunos candidatos.

Así, manifestaron gran preocupación por la corrupción hasta un 64 % de los peruanos, el 53 % de los brasileños, el 52 % de los colombianos, el 47 % de los costarricenses y el 32 % de los chilenos.

Mayor preocupación que la corrupción suscitaba el pasado año entre los españoles la inflación, señalada por un 40 % como uno de los tres principales desafíos, aunque esa estadística era netamente menor que para el conjunto de la OCDE (52 %).

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Los españoles mostraban en 2025 más inquietud que la media por la vivienda (29 % frente al 20 %), el empleo (28 % frente al 23 %) y la inmigración (29 % frente al 25 %).

En el caso de la inmigración, ese asunto suscitaba una gran preocupación sobre todo entre los británicos (50 %) y los neerlandeses (46 %).