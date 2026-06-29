La UE adopta recomendaciones para prevenir incendios más grandes y destructivos

"La recomendación promueve un enfoque más coordinado e integrado que abarca todo el ciclo de gestión del riesgo de catástrofes", declaró en un comunicado el ministro del Interior de la República de Chipre, Constantinos Ioannou, en nombre de la presidencia del Consejo de la UE.

La recomendación adoptada por los Veintisiete, que no tiene carácter vinculante, anima a los Estados miembros a reforzar la prevención mediante una gestión sostenible del territorio y de los bosques, mejorar la preparación mediante un mejor uso de los datos, las evaluaciones de riesgo y los sistemas de alerta temprana, y reforzar la cooperación y la interoperabilidad en la respuesta.

Se busca también sensibilizar a la población, apoyar a las comunidades locales mejorar la recuperación posterior a los incendios y reforzar la gobernanza y la financiación a largo plazo para la gestión del riesgo de incendios forestales, precisó el Consejo.

Con más de un millón de hectáreas calcinadas en la Unión Europea, una superficie que equivale a un tercio de Bélgica, el 2025 fue la peor temporada registrada, pues el dato triplica la media "de los últimos años"

Bruselas sostiene que el enfoque tradicional centrado en la extinción ya no es suficiente y apuesta por un modelo más amplio que tenga en cuenta factores ambientales, sociales y económicos, resumido en las recomendaciones adoptadas hoy por el Consejo de la UE EFE