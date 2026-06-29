Llegan a República Dominicana 65 personas que residían en zona de terremotos en Venezuela

Entre los que llegaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, figuran 55 dominicanos, nueve venezolanos y un estadounidense, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El vuelo fue a través de la aerolínea dominicana Sky High y despegó desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, Venezuela.

"Hay muchos niños que fueron los que más sufrieron. Hay personas que todavía no han podido regresar a sus casas porque los sectores quedaron fracturados, especialmente en el área de Caracas. Muchas familias siguen en centros de refugio y todavía hay lugares donde la ayuda médica no ha llegado", dijo a los medios la venezolana nacionalizada dominicana Leomaris Soto.

Soto aseguró que los hospitales en las zonas afectadas "necesitan de todo", y afirmó que numerosas familias permanecen en refugios temporales porque sus viviendas resultaron destruidas o seriamente dañadas.

La Cancillería dijo que la operación fue realizada con la coordinación del presidente dominicano, Luis Abinader, y las autoridades de Venezuela.

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El domingo, el Gobierno dominicano envió un nuevo contingente de especialistas en búsqueda y rescate a Venezuela.

El envío forma parte de la 'Operación Quisqueya Solidaria 2026', mediante la cual el Gobierno dominicano ha desplegado equipos de búsqueda y rescate, material de apoyo, asistencia a ciudadanos y ayuda humanitaria para la población venezolana afectada por los terremotos.